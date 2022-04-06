澎湃新聞報導，大陸3月以來，累計報告本土感染者17萬6455例，波及29個省分。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友6日下午在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上研判，大陸多點散發狀態的持續時間，取決於防控策略及防控措施落實力度。大陸中央堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，從嚴從實把防控措施落實到每個環節，近期疫情呈現多點散發形勢，很快會好轉。

吳尊友說，由於全球第四波疫情影響，特別是周邊國家及香港疫情居高運行，使得大陸「外防輸入」壓力特別大，一定要堅持落實疫情早發現、早報告、早隔離、早治療「四早」政策，落實四方責任，把防控措施落到實處。民眾需要理解和配合防疫工作，提升健康意識，養成良好健康習慣，明確自己是健康第一責任人，要把常態化防控的個人措施落實到位，例如戴口罩、保持手衛生、保持社交距離等。

吳尊友指出，已注意到新冠病毒新變異毒株XE的相關報導，並密切追蹤該新毒株傳播流行範圍、傳染性、致病性等方面研究進展。在對過去兩年新冠病毒變異情況研究的基礎上，結合對RNA這類病毒的認識，始終認為，新冠病毒變異是持續發生的常見事件。所以，對於出現新的變異毒株是有準備的。

吳尊友稱，無論新冠病毒怎麼變異，大陸採取的常態化防控措施，包括早發現、早報告、早隔離、早治療所謂「四早」措施，廣泛的疫苗接種，以及群眾採取的戴口罩、勤洗手、勤通風、保持社交距離等個人防護措施，都能有效地控制疫情。

吳尊友說，還要密切關注診斷試劑能否繼續適用新的變異毒株的實驗室診斷；現有的疫苗是否能夠預防新變異毒株的感染、預防重症和死亡方面的效果等。這些新的認識，對於是否更新診斷試劑、是否更新疫苗等決策，提供了重要科學依據。

吳尊友指出，想快速找到密切接觸者，在「外防輸入」方面，一是強調入境人員的隔離觀察；二是強調涉及境外冷鏈或貨物運輸的人每日監測，及時發現「物傳人」後繼發的「人傳人」。這兩項措施，都旨在將境外輸入的疫情，發現在第一代病例，這是發現最早、控制速度最快、效果最好的「外防輸入」策略措施。

在「內防反彈」方面，一是要加強新冠疫情地區人員流動控制，嚴防感染者流出。二是加強門診就診者監測，對發熱、咳嗽等疑似新冠或感冒病人核酸檢測。三是出現咽喉紅腫或疼痛、咳嗽等症狀的人，可用抗原篩查自我檢測，發現陽性要及時向當地防疫部門報告。

及時發現每個感染者的傳播鏈上的密切接觸者，是早發現的重要措施。對於密切接觸者的發現和管理，一要全，二要快。目前採取兩種方法，一是傳統的流行病學調查，詢問感染者共同工作、生活的人，以及近距離接觸的人；二是利用大數據發現「時空伴隨者」，進一步風險排查發現。