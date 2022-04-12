韓國防疫當局今天表示，國內首次發現感染Omicron病毒變異株XL案例，確診者為已接種3劑疫苗的無症狀患者，當局正在進行傳染病學調查。

韓國中央防疫對策本部說明，這名確診者在3月23日確診，當時已接種3劑疫苗，未出現感染症狀。

XL是目前發現的17種Omicron病毒變異株之一，2月在英國首次發現，至3月為止僅在英國發現66例。英國防疫當局3月底曾表示，多數變異株都在大幅擴散之前就消失。

韓國中央防疫對策本部認為，變異株XL特性應與其他Omicron病毒差異不大，目前尚無關於XL變異株的詳細特性資料，當局將加強監控分析工作。

韓國近期疫情大幅減緩，10日單日確診數一度降至9萬多例，11日雖回升至約21萬例，但4月以來皆維持在30萬例以下，其中4天在20萬例以下。

保健福祉部中央事故應對本部社會戰略組組長孫映萊今天接受訪問時表示，目前正在檢討完全取消私人聚會人數及店家營業時間限制。韓國現行規定限制私人聚會最多10人，營業時間最晚到午夜12時。

孫映萊也證實，韓國有望最快在6月到7月開放在戶外不需戴口罩，「現在也在討論包含配戴口罩規定相關方案，但還是以影響民眾自由最大的私人聚會、營業時間、大規模聚會等規定鬆綁方案優先」。

截至今天凌晨零時，韓國境內重症患者人數為1005例，較前一天減少94例，重症病床使用率從60%降至58.1%。病歿人數增加171例，累計1萬9850例。

居家治療人數則為103萬2396例，其中9萬3057例為60歲以上、需定時確認狀況的集中管理族群。