據香港文匯網報導，第131屆中國進出口商品交易會（廣交會）將於4月15至24日在網上舉辦，展期10天。事實上，廣交會完全在線上舉辦已有先例。此前因新冠疫情影響，2020年第127屆廣交會改為完全在網上舉辦，這在廣交會60多年歷史上尚屬首次。

本屆廣交會以聯通大陸國內、國際雙循環為主題，展覽內容包括線上展示平台、供採對接服務、跨境電商專區三部分，在官網設立展商展品、全球供採對接、新品發布、展商連線、虛擬展館、新聞與活動、大會服務等項目，按照16大類商品設置50個展區，大陸境內外參展企業2.5萬多家，並繼續設立「鄉村振興」專區，供所有脫貧地區參展企業集中展示。

本屆廣交會圍繞提升貿易對接成效和用戶體驗，持續優化提升線上平台功能，多措並舉便利展客商互動交流和貿易成交。

報導稱，本屆廣交會不向參展企業收取費用，也不向參與同步活動的跨境電商平台收取任何費用。