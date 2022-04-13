大學是否開辦「第三學期」，近來時有討論，成功大學也在今年度大學校長會議提案，盼於此強化台灣高教與國際接軌。教育部今(13)日邀集各大學校院協進會研討這項議題，同意將放寬相關作法，讓各校自行規畫彈性學制。

成大在1月中旬舉辦的大學校長會議上，提出增設「第三學期」的說法，即便教育部長潘文忠當時允諾研議鬆綁的可行性，但此案涉及學雜費等問題，執行不易，因此各大學想法不同。

在今日上午舉行的線上會議中，出席的公私立大學協會代表還是擁有不同的意見。

據了解，高教司長朱俊彰拋出說法，即教育部無法將學期縮短，主要是擔心學生、家長恐怕會擔心，學雜費是否也得減少，因此裁決十分困難。不過，最後教育部仍是同意放寬相關作法，同意讓各校自行規畫「彈性學制」，不以「第三學期」來稱呼，以免引發爭議。

被問及訴求「第三學期」的理由，成大教務長王育民表示，現行1學分的授課時間是18小時，校方訴求能降低到15到16小時，並且將1學期18周的課時，調整為15到16個星期，多出來的時間便能規畫作為彈性學制使用，不需要將一學年硬分為上下兩學期執行。

王育民提到，上課時間縮減後，高教不僅能與國中小教育脫鉤，讓大學課程更能發揮特色，與國外大學的3個學期直接對接，也更有利於學生參與實習。

無論是稱為「彈性學期」還是「第三學期」，難免讓外界好奇，與暑修有何分別？私立科大校院協進會理事長、龍華科大校長葛自祥解釋，暑修是針對被當的學生重補修使用，「第三學期」則是校方會新開課，境外生便有可能在春季學期入學，也就是每學期都會有新生入學。

不過，葛自祥說，私立科大校院協進會為此調查會員學校，根據回收意見來看，半數學校認為沒有必要執行第三學期制，主要考量是，學生只要修滿足夠的學分，就能夠畢業，甚至還能提早畢業，「對我們來說，沒有這樣的需要」。

對於第三學期，國立大學校院協會回應，因為會員學校意見紛歧，暫無意見說明。

教育部回應，在今日召開的「有關增列第三學期研商事宜會議」，與會學校及協進會代表表示，目前大學暑期安排暑修課程已可以達到「第三學期」的推動目的，建議放寬《大學法》施行細則第23條，授滿18小時認定為1學分之規定；經由鬆綁學期週數賦予大學辦學彈性，讓有意願參與暑修的學生，有更完整的課程參與。

教育部強調，本案後續將在不影響辦學品質及師生權益下，擬定相關實施規範，並以試點方式逐步推動。