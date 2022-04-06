賴峰偉要求各單位要重新盤點防疫能量，做好萬全的準備。（張茂雄／攝）

因應連日來國內新冠肺炎疫情升高趨勢，又逢今年是澎湖國際海上花火節20週年盛大舉辦之際，澎湖縣政府為謹慎應對，特別由縣長賴峰偉邀集相關單位一級主管開會，初步決議賴峰偉考量疫情發展與兼顧地方經濟發展之下，決定2022年澎湖海上國際花火節4月25日如期舉辦。由於陳時中說過，國內大型活動不會因為一個人染疫而停辦，除非發現工作人員大量染疫，民眾要注意如何防疫才是重點。

賴峰偉憂心表示，目前澎湖新冠疫苗接種率第1劑88.64％，第2劑78.74％，追加劑約53.05％，但是75歲以上長輩第1劑接種率僅68.3％，第2劑62.6％，追加劑44.2％，顯示75歲以上長輩接種率偏低，希望衛生局再加油，提高長輩施打疫苗的比率，避免因觀光人潮增加長輩感染風險。

昨日本土染疫人數高達216人，也造成全台11縣市、62所學校宣布將採線上教學模式，賴峰偉也要求各單位要重新盤點防疫能量，最好萬全的準備，以因應月底湧入的觀光人潮。除了興仁檢疫所20間房外，勞工育樂中心26間，警光會館24間也會納入備用，救國團青年活動中心15間，則供無症狀者備用。

另外，為了落實防疫，強化與普及快篩，目前澎湖縣可篩檢的醫院，除衛福部澎湖醫院、三總澎湖分院、惠民醫院外，會議中也決定再納入周明河、江明儒、何家庭、陳友邦、吳泰郎、林診所等六家診所。賴峰偉也對旺季期間，可能面臨大量的檢疫隔離量能與實名制的落實，要求加強餐廳、小吃部、八大行業、便利商店的稽查工作。