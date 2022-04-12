國內新冠疫情延燒，今天一口氣新增551例本土病例，創下今年以來單日新高，其中有17縣市傳確診，以新北市162例最多，台北市115例居次、高雄61例、桃園53例、基隆37例；境外移入新增112例，其中有30例為落地採檢，無新增中、重度個案，整體輕症率維持在99.66％。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，為因應輕症病患收治，今起加開2間地方加強型防疫旅館，分別位於新北市與花蓮縣，收治量能從原先的530床擴張至785床，空床數198、空床率25.2％，國內地方型加強型防疫旅館累積至5間。

專責、負壓隔離病房全國總計4484床，空床數2620、空床率58.4％；中央集中檢疫所也新增2家，累計至49家，目前共6489床，空床數2706、空床率41.7％。

多位專家推估，依照目前疫情發展，最快本月底就會單日確診數破千例，甚至上看萬例，指揮中心發言人莊人祥回應，這些數字當然有可能發生，因此目前仍持續與各地方衛生局配合進行檢驗與基本匡列，希望能減緩疫情上升的速度，同時呼籲家中長輩能踴躍出門打疫苗。