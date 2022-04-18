台灣虎航領先業界首發限量NFT，預計5月上線開賣。台灣虎航董事長陳漢銘表示，收藏者不只買到台灣虎航發行的藝術品，還能參與全新A320neo航機的實際交機體驗，及台灣虎航所有航班空位無限次搭乘權利，同時享有虛實的雙重感動，這些通常都是航空業從業人員才有的特殊福利！

搶購成功的收藏家，將可享有重度航空迷夢寐以求的全新實際體驗，化身為一日台灣虎航機務團隊員工，親身造訪位於法國土魯斯的空中巴士原廠，參與並見證台灣虎航全新A320neo航機的完整交機過程。另外，還能享有指定期間的台灣虎航所有航班無限次的空位搭乘權利，讓收藏者也能享受航空從業人員的特殊福利，只要護照隨時在手，想飛就飛的出國快感。

台灣虎航此次發行的超限量NFT，選擇與台灣交易量最大且合法設立登記的MaiCoin集團合作，首發NFT預計5月上線開賣，有興趣的收藏家或重度航迷，鎖定台灣虎航官方臉書掌握最新訊息。