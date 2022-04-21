交通部民航局今（21）日公布去（2021）年七家國籍航空營運狀況，四家獲利、三家虧損，其中華航（2610）獲利93.79億元，最會賺錢；星宇航空虧損30.18億元，虧損最多。

若自成立以來算起，有三家國籍航空累積盈餘，長榮航（2618）累積盈餘約119.3億元居首；另有四家國籍航空累積虧損，星宇航空累積虧損達69.34億元最多。

據民航局「國籍民用航空運輸業2021年營運概況」資料，華航去年獲利93.79億元，靠著「貨運為主、客運為輔」的經營策略，居國籍航空獲利王；前年虧損的長榮航空，去年也靠著貨運翻身，獲利66.08億元。

剛由星宇航空董座張國煒接下董座的立榮航空，去年獲利1.73億元，略少於前年的1.97億元，卻是在七家國籍航空中，與華航一樣在兩年疫情期間都獲利的公司。而專營離島航線的德安航空，去年小賺73.2萬元。

另外，去年有三家國籍航空虧損，包括華信航空虧損15.65億元、台灣虎航（6757）虧損22.69億元、星宇航空虧損30.18億元。

若論成立以來累積盈餘的國籍航空有三家，依序是長榮航空119.29億元、華航92.53億元、立榮航空15.78億元；累計虧損方面，星宇航空69.34億元，台灣虎航22.69億元、華信航空22.35億元，德安航空2.61億元。