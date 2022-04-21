摩斯漢堡響應節能減碳愛地球及環保永續精神，推出一系列4/22世界地球日活動，含自備環保杯買咖啡享半價優惠、免費提供咖啡渣，廣邀消費者攜手以綠色行動護地球，分享節能減碳生活隨手做環保，還有機會抽中價值500元的摩斯卡。

響應世界地球日，摩斯漢堡推出環保杯優惠活動，4/22當日凡自備環保杯購買MOS Café系列飲品，可享半價優惠，最低只要23元起。

攜手消費者一起環保愛地球，摩斯漢堡全台301間店鋪4/22當日將同步免費提供咖啡渣再利用活動，來店可免費領取用途多元的居家好物─咖啡渣。藉由贈送活動的過程，讓民眾了解咖啡渣再利用的價值與居家妙用，比如驅逐蚊蟲、做為肥料盆栽、放置在冰箱內除異味，或與肥皂水混合後使用可去除磁磚及流理台汙垢…等，號召消費者邁向綠色新生活。

從生活細節做起打造綠生活。「愛地球行動大募集」活動訴求推展節能減碳隨手做，凡民眾於4/20-4/26活動期間內，在個人臉書Facebook公開分享環保小撇步，並標記「#與MOS一同響應環保」，即有機會抽中價值500元摩斯卡，可與親朋好友一起享用美味米漢堡餐點。

摩斯響應蔬食低碳愛地球的飲食潮流，於世界地球日前，推出植物肉新品「摘鮮綠摩力樂活蔬食堡」及「摩力樂活蔬食堡」，讓喜愛蔬食的顧客享受清爽少負擔的健康美味。趕搭世界地球日風潮，即日起至4/30，摩斯漢堡推出「摘鮮綠摩力樂活蔬食堡」搭配大杯冰紅茶，原價155元，優惠價125元，邀消費者嚐鮮的同時也為環境永續盡一份心力。

「摘鮮綠摩力樂活蔬食堡」及「摩力樂活蔬食堡」選用100％植物成分漢堡排，搭配蕃茄、萵苣、千島醬，夾入鬆軟麵包或來自摩斯安心智慧農場的奶油萵苣，豐富鮮蔬帶來清爽無負擔的好滋味。100％植物成分漢堡排使用豌豆蛋白搭配植物原料，並以天然甜菜調配肉的鮮紅色，不含動物成分、基改原料、人工色素、防腐劑等，是友善環境的蔬食美味好選擇。摘鮮綠摩力樂活蔬食堡售價115元，摩力樂活蔬食堡售價110元。植物性蛋白質代替傳統肉品的漢堡口味新選擇，讓顧客享有獨特、多元的食感體驗。另外同步推出「摘鮮綠樂活牛肉堡」及「樂活牛肉堡」，植物肉更換為多汁鮮嫩紐西蘭牛肉，提供更多美味選擇。摘鮮綠樂活牛肉堡售價85元，樂活牛肉堡售價80元。

除上述活動，MOS Order APP今年上線的全新功能「MOS安心取溫馨送」也是履行低碳綠生活的好幫手！傳統的送禮方式，無論是親自送到或郵寄方式，皆會使用交通運輸工具，增加碳排放；現在透過摩斯送禮自用兩相宜的「MOS安心取溫馨送」服務，消費者只要手指輕輕一點，就能將各式摩斯商品電子禮品券送給遠地的親友，讓收禮者可以到全國各地任一摩斯漢堡店面輕鬆兌換，有助於達到減少碳排量愛地球的目標。

安心食品（MOS摩斯漢堡）不斷致力於提供顧客安心與低碳的用餐環境，積極實踐摩斯（MOS）山海日（Mountain、Ocean、Sun）大自然精神，且長期重視自然、環保、健康的樂活理念。