繼上周寶佳取得一成多中工股權後，中工今（13）日下午公告，台北市信義區「陶朱隱園」17樓的已售戶，被客戶砍價到11.1億元，處分利益剩0.48億元，對比原本成交價12億元、整整被殺了9千萬元，幾乎被打了9.25折！每坪成交均價被殺到370萬元；以10多年開發時間計算，平均每年獲利不到480萬元，簡直作白工。對此中工無奈說明，主要是因為最近寶佳大動作宣布要併購中工，以及外界新聞報導不斷，因此讓客戶產生疑慮。

備受矚目的旋轉豪宅「陶朱隱園」才在10月23日由中工公告，董事會以總價12億元，成功處分17樓戶別，給買家自然人，估計處分利益1.18億元；不過，今天中工突然公告，更新這筆交易資訊，總價被砍到11.1億元，相當於被打了9.25折，整整被殺了9,000萬元，處分利益為0.48億元，縮水超過一半！。

中工公告，原因主要是「因近日新聞報導，客戶提出再次議價，交易金額調整為新台幣11.1億元。」

據今天最新公告推估，這筆自然人買家購買的17樓戶別，每坪成交價降到370萬元。

據指出，中工由於上周爆發被寶佳集團鎖定要收購股權，累計持股迄今已往13％以上的水位邁進，處境已相當緊繃；再加上自然人買家即將正式簽約，且進入最後臨門一腳階段，卻再被買家狠狠砍價到11.1億元，獲利大縮水，中工幾乎是作白工。

據了解，原本正在洽談的數組潛在買家，也同樣因為寶佳集團叫陣中工，想要併購中工，而產生極大疑慮，原本的洽談、議價動作，現在也都轉為觀望或放緩腳步，可謂腹背受壓，處境極為艱困。

「陶朱隱園」位於台北市信義區松高路68號，由法國建築師Vincent Callebaut Architectures操刀，規劃地上21樓住宅大樓，戶數共40戶，每戶權狀坪數300坪，土地即有60坪，每戶停車位配置5個平面停車位 (B2層-B4層)；至於公設規劃，包括戶外庭園、生態會所、祕密花園、森林瀑布、閱覽空間、第二門廳、室內泳池、三溫暖、健身房、交誼廳等。