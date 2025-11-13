據中工的公告指出，買家議價主因是受到近日寶佳收購中工股權及豪宅負面新聞等衝擊，再度提出議價。由於該戶買家尚未進入簽約階段，中工只能接受買家的議價金額。
《營建股》陶朱隱園遭買家砍價9千萬 中工：處分利益降至4800萬元
中工(2515)今(13)日發布重訊指出，受近日豪宅負面新聞、寶佳收購中工股權等事件衝擊，陶朱隱園原成交17樓戶，成交總價從12億元下調至11.1億元，直接減價9000萬元，而該戶處處分利益也僅存4800萬元。
