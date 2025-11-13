據中工的公告指出，買家議價主因是受到近日寶佳收購中工股權及豪宅負面新聞等衝擊，再度提出議價。由於該戶買家尚未進入簽約階段，中工只能接受買家的議價金額。

黃立成被爆「又砸12億買陶朱隱園」　霸氣回嗆：買X小
陶朱隱園12億神秘買家曝光！驚傳是幣圈「麻吉大哥」黃立成
豪砸20億突襲中工！起底寶佳「禿鷹式併購術」橫掃上市櫃掀風暴
#中工 #買家 #議價 #陶朱隱園 #處分利益
1鍵掌握全球脈動 立即訂閱免費國際周報