中工(2515)今(13)日發布重訊指出，受近日豪宅負面新聞、寶佳收購中工股權等事件衝擊，陶朱隱園原成交17樓戶，成交總價從12億元下調至11.1億元，直接減價9000萬元，而該戶處處分利益也僅存4800萬元。