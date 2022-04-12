除提升出勤防疫裝備，消防局各分隊也強化防疫措施。圖為北埔消防分隊。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮疫情持續，累計到昨天確診130例，因變種病毒Omicron使部分確診者呈現無徵狀感染，第一線負責協助送醫的消防員，感染風險相對提高，消防局決定比照急診室防疫裝備，不惜成本全面提升防護裝備，確保緊急救護任務安全，也調整外勤消防員勤務運作，將可能被匡列而帶來的人力衝擊降至最低。

本月9日深夜1名男子酒後駕車被攔查，男子自述頭痛、喉嚨痛，經送醫採檢PCR陽性確診，造成北埔派出所及消防隊各有4名員警及2名消防員因接觸確診者，列居家隔離。

消防局長林文瑞表示，目前北埔消防隊勤務運作一切如常。消防局99％以上消防員已完成第3劑疫苗施打，不過，變種病毒Omicron使部分確診者呈現無徵狀感染，為避免執勤人員匡列居家隔離、感染癱瘓救災救護工作，消防局調整外勤消防員分A、B班，採勤3天休3天模式運作，將可能被匡列帶來的衝擊降至最低，並兼顧防疫與消防同仁身心平衡。

消防局緊急救護科長林武正指出，先前執勤時會先參考民眾的TOCC，若有疑慮會穿上俗稱兔寶寶裝的防護裝備，人員僅戴口罩、戴手套救護，隨著疫情升溫，裝備提升為N95口罩、面罩、防水隔離衣及手套等，全面隔絕病毒。

有關裝配提升成本問題，林武正說，因提升裝備，1趟的救護勤務就要多花520元，以1個月約1500趟的出勤，等於要多花78萬元，對於地方的消防局來說負擔不小，其中防水隔離衣及快篩最缺乏，期盼有善心人士及企業能捐助，造福更多民眾。

消防局呼籲，由於穿戴更高規的防護裝備可能比往常需要多幾分鐘的著裝時間，但做得對比做得快更重要，民眾若在街上看到全副武裝的消防員請保持鎮定，他們比民眾更重視安全，才能提供給民眾絕對安全的緊急救護服務。