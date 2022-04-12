消防局出動無人機進行影像空拍，觀察岩塊各面向節理發展。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市外木山湖海路山壁土石鬆動，近期發生數起巨石崩落事件，為減緩風險，市府工務處與消防局合作。由消防局出動無人機進行影像空拍，觀察岩塊各面向節理發展、落石區域緩衝帶腹地是否足夠。

今年春節連日降下大雨，導致湖海路山壁土石鬆動，2月初有4大塊巨石崩落，重約40至50公噸，所幸無人受傷。為減緩落石掉落風險，工務處與消防局合作前往會勘，於該路段1.3公里及3.1公里，2處地區進行影像空拍，觀測目前土石狀況。

消防局空拍機隊率先出動4架無人機，針對可能造成落石的點位進行勘查，確認目標岩石後，設定無人機飛行巡航動線，再由隊員操控系統，無人機可自動拍攝照片，並將2萬多筆數位資料匯入，建立3D影像數位模組，資料可供市府研擬防護工法。

工務處表示，目前盤點湖海路全線有12處須改善，並且已向中央爭取7500萬元經費，未來預計施作高度約5公尺防落石網，這次空拍除利用3D建模作為災害預防的基本資料建置外，也利用空拍機高解析度畫面，清楚觀察岩塊各面向節理發展及落石區域緩衝帶腹地是否足夠，評估其風險性。

消防局長陳龍輝說，消防局建置空拍機隊KDC（KLFD Drone Crew），曾在金華橋落水案及其他山難搜救中扮演重要角色，這次更能與工務單位合作觀測坡地、於災害地點發揮應變功能，呼籲民眾若遇到長時間降雨時，盡量遠離山坡路段以免受災。

海洋大學河海工程學系教授顧承宇進一步說明，坡地災害有許多類型，落石為其中之一，如果透過無人機數位建模，瞭解下方坡地角度及構造，就可以透過蒙地卡羅機率方法（Monte Carlo method），分析落石掉落的位置機率，進而將工程投資效益發揮到最大。