彰化縣消防救護員楊志員8天救了3位急性心肌梗塞病患。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局溪湖分隊高級救護技術員楊志源在8天內成功搶救3位急性心肌梗塞病患，病人送到急診，醫院心導管團隊待命、緊急手術，日前都已平安出院，鬼門關前搶人，靠的是專業精準的判斷，透過心電圖店判讀與醫療指導醫師授權，在救護車上完成緊急投藥。

急性心肌梗塞患者有極高猝死率，彰化縣消防局救護車和縣內6家心導管醫院合作，組成到院前心電圖聯盟，楊志源透過專業訓練，能夠和線上醫師精準互動，「已排除禁忌症，請求給予雙抗血小板藥物」，攔截了急性病患奔向黃泉路。

搶救過程被製作成消防局宣導影片上網，短短2天就破萬人點閱，鄉親看得都說「太帥了」、「地表最強救護員」。

楊志源表示，取得高級救護技術資格已經10年，也擔任救護訓練教官，救護工作最重要就是強化專業訓練，一旦能夠判圖、熟悉各種可能情況，遇到緊急狀況就不會緊張，也可以放心的讓病患口服藥物治療。

彰化基督教醫院急診暨重症部部長林晏任特別讚揚楊志源有過人判斷力，冷靜沉著，才能在最短的時間內完成心電圖及給藥。

彰化縣消防局長施順仁表示，為搶救急性心肌梗塞病患，消防局與彰化基督教醫院、彰化秀傳醫院、彰濱秀傳醫院、衛生福利部彰化醫院、員林基督教醫院與員榮醫院等縣內心導管醫院合作，組成到院前心電圖聯盟，無縫接軌爭取黃金治療時間，已成功搶救170例急性心肌梗塞病患。

為了進一步提升心肌梗塞患者處置品質，消防局已在救護車上配置「雙抗血小板藥物」，高級救護技術員在排除禁忌症並取得醫師線上醫囑就能給藥，楊志源是給藥最多，挽救了許多寶貴性命和家庭。