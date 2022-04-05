本土新冠疫情單日突破200例，創下今年新高，為避免輕症病患大量送至醫院隔離，中央流行疫情指揮中心今天要求，各地方政府應整備至少50間的加強型防疫旅館收治輕症病患，若將來單日超過1500人確診，才會啟動在家隔離措施。

指揮中心表示，目前國內專責病房與負壓隔離病房共3854床，空床數為2586；中央集中檢疫所則有47家、6372床，但空床僅有2665張；地方加強型防疫旅館僅有2家、402床，空床數29。

為確保醫療量能充足，指揮官陳時中規劃將中央集中檢疫所留給境外移入的輕症病患使用，並增加兩人一室的房型，提高收治量。他指出，待這批居家隔離、居家檢疫者期滿後，中央集檢所將不再提供使用，要求地方政府自行規劃50間加強型防疫旅館收治輕症病患，落實在地隔離、在地治療。

若是人數較多的縣市，陳時中也建議應評估開設更多間加強型防疫旅館因應，但若地方數量有所不足，中央也會協助，調度集中檢疫所使用，只不過可能得在外縣市隔離，無法在地隔離、治療。

陳時中強調，目前仍持續努力將輕重症病患分流，以確保醫療量能充足，現階段醫療量能也還未完全開滿，後面還有應變醫院、500床以上的急救責任醫院可以持續加開，若以目前收治量能評估，台灣單日最高可承受1500人確診，一旦超過此數字就要啟動在家隔離。

至於將來開放在家隔離該如何執行？他說，會從一人一戶開始做起，但社區現在對於居家隔離的民眾接受度仍低，因此如何做才能讓大家都能接受，要說明的更清楚一點，基本上會朝一人一戶、全家一起居格的方向走。

疫情大爆發？本土單日飆破200例 陳時中：高峰期還沒到

陳時中表示，我國防疫戰略上仍是朝正常生活前進，因此不會強制企業、公家機關啟動居家辦公，但若有企業認為居家辦公、分流分艙可避免公司戰力因疫情導致損傷，「那也很好，還是可以來做。」