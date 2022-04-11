新北市居家照護計畫今試運行，新北市衛生局長陳潤秋表示，按照目前分流4成會去醫院、6成會到集中檢疫中心，我們預估將來最起碼大概有6成會在宅，至於會不會再提升會看中央的指引。

而衛生局會協助輕症或無症狀的居家照護確診者下載APP，幫他設立電子圍籬，及教導他如何每日填寫健康問卷，不過先前居隔期間跑出去的案例屢見不鮮，該如何有效掌控？衛生局長陳潤秋表示，居家照護的確診者與現在的居隔者一樣，只要離開原來被設定的地方，警政系統就會收到把他追回，違者將依違反傳染病防治法裁處。