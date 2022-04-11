中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，考量未來感染個案將以無症狀或輕症居多，為強化輕重症分流，擴大收治量能，將視疫情發展及時啟動COVID-19確定病例居家照護，以強化疫情危機應變能力，保全我國醫療收治量能，保障病人就醫安全。

指揮中心今日邀集台灣急診醫學會、藥師公會全聯會、消防署、新北市、桃園市、高雄市政府衛生局召開「COVID-19確診病例居家照護隔離期間之就醫規劃研商會議」，針對居家照護期間就醫需求進行討論，相關說明如下：

（一）24小時緊急醫療服務：

建構全天24小時緊急醫療諮詢平臺，與台灣急診醫學會合作，由急診專科醫師及專科護理師全天提供緊急醫療諮詢服務，利用網路科技建構健康益友APP，COVID-19確定病例居家照護個案可免費下載使用。

（二）多元遠距醫療方案：

1.民眾可循現行視訊診療模式，透過「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」

或撥打指定之視訊診療醫療機構視訊診療門診掛號專線，或上網至指定之視訊診療醫療機構網頁掛號，約定診療時間。

2.由本部提供COVID-19確定病例居家照護個案透過「健康益友APP」，進行門診視訊診療預約。

3.為因應COVID-19確定病例居家照護，得由縣市政府因地制宜指定責任醫院，劃定責任分區，提供門診視訊診療與關懷服務。

（三）確診個案居家照護隔離期間藥品取得方式：

建置多元遠距醫療方案，由醫師看診開立處方，民眾可透過紙本或電子處方箋由藥師調劑送藥到宅取得藥品，或親友代為領藥。