今日國內新增34例本土確診，多起群聚案皆有新增確診者，目前已有11條傳播鏈，前台大感染科醫師林氏璧在臉書指出，在逐步鬆綁的大方向下，社區會有一定程度零星可控案例，但須預防未來疫情發生指數型上升，中央應盡速規劃病患分流方式，民眾也要有居家療養的準備。

基隆銀河小吃店群聚今天新增12例，林氏璧認為還要觀察幾天才能確定疫情走向，指揮中心公布基因定序為Omicron變異株BA.2.3，可能還是從越南、東南亞入境而來，「但很難說是開放入境檢疫縮為10日之後進來的，因為這群人中最早發病日是3月12日，大概是更早被傳染的」。

林氏璧也認同新光副院長洪子仁提出「三段四級」病患分流方式，在防疫政策鬆綁的同時，避免醫療量能遭疫情壓垮，三段包含在家、集中檢疫所或防疫旅館、醫院，四級則是將症狀分為無症狀、輕症、中症、重症，讓無症狀病患在家休養，輕中症至集中檢疫所或防疫旅館，重症則交由醫院照護。

林氏璧指出，去年五月疫情爆發，台灣沒有用到居家療養模式，因為案例還沒太多，靠加強版檢疫旅館過關了，但如果進入下一步，台灣也如韓國、日本和香港指數型上升，民眾也要做好心理準備。