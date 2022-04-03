確診者到過「台灣祭」的訊息一傳開後，在地方引起不少恐慌，3個篩檢站陸續出現篩檢人潮。（謝佳潾攝）

屏縣府3日一早證實台北1確診者參加「台灣祭」，且還連續參加2天，稍早縣長潘孟安公布其足跡，除下榻旅宿曝光外，還發現他2日在台灣祭待了7個多小時，至於墾丁大街的餐廳、超商也都有他的足跡。

縣府指出，該遊客案「24399」1日從高鐵站搭計程車至墾丁山水心旅棧後，曾至墾丁大街大玉食堂2館用餐，晚間7至10點都在台灣祭會場內。2日凌晨1點19分至2點，他則出現在墾丁大街的7-11大街門市，而從早上10點至下午5點55分，他都在台灣祭會場，3分鐘後則跑到屈臣氏墾丁店買快篩劑，6點10分就醫隔離。

確診者到過「台灣祭」的訊息一傳開後，在地方引起不少恐慌，3個篩檢站陸續出現篩檢人潮。（謝佳潾攝）

台灣祭服務台前也大排長龍，不少民眾排隊領取縣府提供的3000個快篩劑。（謝佳潾攝）

縣府強調，該個案足跡已全面消毒，並已匡列30人採檢，目前隨疫調陸續匡列中，縣府提醒民眾，目前南門、恆基以及恆春旅遊醫院都設有篩檢站，呼籲有到過相關地點的民眾盡速前往篩檢。

縣府強調，該個案足跡已全面消毒。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

縣府強調，該個案足跡已全面消毒。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

確診者到過「台灣祭」的訊息一傳開後，在地方引起不少恐慌，3個篩檢站陸續出現篩檢人潮，連台灣祭服務台前也大排長龍，不少民眾排隊領取縣府提供的3000個快篩劑。