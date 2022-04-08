桃園＋25 超廣足跡曝光 家樂福、大潤發、麥當勞入列 16:352022/04/08 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園8日公布28處確診者足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園8日公布28處確診者足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真） 桃園8日新增25例本土個案，市府下午公布最新疫調足跡28處，遍及桃園、龜山、平鎮、中壢、蘆竹、大園、楊梅區，其中有許多家連鎖超商、賣場等。 市府呼籲，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起10天，進行自我健康監測。如期間出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請盡速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。 官邸爆確診足跡 行政院曝蘇貞昌健康狀況 備戰桃園 呂玉玲：尊重黨提名機制 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園今＋25 鄭文燦：各公所成立居隔關懷中心 10:022022/04/08 生活 老司機快採檢 高雄「娛樂圈」傳播鏈累計97例 極樂足跡全公布 15:162022/04/08 生活 盼複製新北經驗 推動桃園共融式公園 16:002022/04/08 生活 台中17處確診者足跡曝 逛廣三SOGO、大啖燒肉、入住金典酒店 16:562022/04/08 生活 桃園市長最新民調！羅智強打倒陳時中 「她」墊底數字嚇死人 07:582022/04/08 政治 影》蔡英文家人確診 張惇涵：總統將隔離加上自主健康管理至4／21 15:202022/04/08 政治 品觀點｜藍桃園這局 朱立倫說了算 16:342022/04/08 政治 蔡壁如拉羅智強入民眾黨 蔣萬安盼黨中央快做1事 12:182022/04/08 政治 關西軍營傳播鏈狂燒！彰化再＋3 確診者足跡曝 15:172022/04/08 生活 台東確診＋1 海軍宜陽艦服役 另增1南部足跡 12:262022/04/08 生活 宅在桃園 幸福共感 11:002022/04/08 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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