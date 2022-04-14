「雞排妹」鄭家純師妹袁非，曾因家裡債務而下海當酒店小姐，去年出書《手槍女王》分享自己身處八大行業的親身經歷，而她不時透過社群討論時事，昨天她在臉書po出了一張疑似某北市確診個案的足跡活動表，該圖片還標示「大人才懂她在幹嘛，袁非看了表示：「如果這張圖的分析為真，那她真的是日夜無休的在努力，看的我肅然起敬」。

袁非分析這張確診足跡活動史，分析表示該個案週六看完電影後，從深夜2點到早上8點半，可能是休息睡覺時間，「但她幾乎是8:30外全結束就去上班，等於她可能連續工作從8:30-晚上12點，然後2點又接著外全」。

袁非表示，雖然外全也是能睡覺，但畢竟是在工作中，所以該個案應該也是不會有休息跟享受的時間，而週日、週一這名個案繼續上班，週一下班又外全，結束後則直接上班，「小姐都這麼努力了，富堅你在幹嘛…咳，我是說，我在幹嘛」，也表示，若是這張圖表上的紅字部分推測為真，對把她之前上班時的經驗，「撇除黃金週五，六日通常不是大好就是大壞。大好身累、大壞心累，通常這樣累完我一二一定會排休；而一到五固定出現的小姐們有極高機率六日不會來，通常是因為家庭日」。

袁非在臉書分享某確診個案活動足跡。(翻攝自手槍女王自白書臉書)

袁非不禁感嘆，如果這名個案真的照這個圖表上班，那她簡直就是「中山區One piece」，畢竟現實是並非小姐有心上班就有班可以上，肯上班跟能上班是兩回事，朋友問了袁非：「可是這樣拼的目的是什麼？是因為她靠勞力工作，真的要有高收入就是要這樣長時間工作⋯在工作的角度來說，努力是必要，但是投入這樣的努力可以換到的成果可以是什麼？短期內會有錢沒錯，可是長期可以累積什麼？」，她回答可能是因為「安全感」，吐露自己在清償債務後，曾有很長一段時間失去方向，不知為何賺錢？於是把錢拿去買了以前想買的衣服、零食，「去彌補曾經匱乏的遺憾」。

可是袁非坦言，她並沒有因為做了這些事情而感到完滿，依然沒能買到未來，後來才告訴自己：「不知道將來要做什麼沒關係，反正做什麼都離不開錢。賺錢就對了」，因此相信若這個案真照圖表上紅字這樣拚工作賺錢，「她一定有她的信念。因為那真的非常累，不是我當時那麼敷衍的理由可以支撐的」，表示肯定有人會說「這種努力我可佩服不來」，袁非不以為然，直言：「是，不畏人言，堅定地自己朝目標努力的人，你佩服不來」。