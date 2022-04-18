新北市政府宣布不再公佈確診者足跡，新北市政府的臉書被網友灌爆，希望可以恢復公布足跡，新北市長侯友宜在疫情說明會提醒，大家要自我防衛，個人自我防疫遠超過所有足跡公布，足跡公布超過一定的量，意義就不是那麼重要了，重點是中重症，保有醫療量能才能安然度過這波疫情，新北並招募醫護志工加入。

副市長劉和然補充，去年不管是Alpha或Delta，目標是清零，這次Omicron病毒，3月7日已看到中央政策非常清楚，邊境檢疫從14天降為10天，開始採取邊境開放，目前國家政策希望兼顧經濟防疫與生活，與病毒共存。

劉和然說，去年公布足跡時非常精準，因為是高風險區希望完全清除，但當邊境開放後，足跡的公布就重新檢視，滾動式檢討，不可以讓醫療量能被沖垮，足跡的公布是要讓民眾不要去高風險的地方，但當邊境開放，社區隱藏傳播鏈，再公布足跡會讓民眾誤以為只有足跡公布的地方比較危險，且一般足跡當天就把場所清理完畢，三到四天後才公布足跡實際效益不大。