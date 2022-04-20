桃園狂＋387！4大張滿滿足跡曝 金沙酒店、大湳市場上榜 16:452022/04/20 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金沙酒店再爆確診足跡。（翻攝Google Maps） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市政府公布確診者足跡。（市府提供） 桃園市政府公布確診者足跡。（市府提供） 桃園市政府公布確診者足跡。（市府提供） 桃園市政府公布確診者足跡。（市府提供） 桃園市20日新增387名確診案例，市府公布確診者足跡，遍及咖啡廳、餐廳，甚至KTV、酒店也有確診者造訪。市府表示，桃園市累計確診案例4464人，居家隔離人數8941人，提醒民眾曾造訪足跡者，自我健康監測10天。 高雄＋34最新足跡曝 饗食天堂、夢時代、KTV入列 北市＋201足跡噴13張 驚見便服酒店龍亨 金色三麥、海底撈上榜 #新冠肺炎 #台灣 #確診 #足跡 #KTV 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園＋180 超廣足跡出爐 KTV、全聯、家樂福入列 15:562022/04/17 生活 高雄＋27最新足跡曝 漢來大飯店、好樂迪、健身會館上榜 15:272022/04/18 生活 北市＋287 海量足跡曝 一蘭拉麵、燈籠滷味都中 15:492022/04/19 生活 宣布參選 呂玉玲：接受批評指教爭取黨提名 10:332022/04/20 政治 台中最新24處足跡曝光 輕井澤、 KTV、籃球場上榜 17:262022/04/19 生活 北市＋270足跡14張 唐吉訶德、小巨蛋、阜杭豆漿、星巴克上榜 15:512022/04/18 生活 呂玉玲表態選桃園市長 在地強棒魯明哲：給予最深祝福 10:562022/04/20 政治 北市公布13張確診足跡 阿妹演唱會工讀生5天都在場 21:322022/04/18 生活 北市揭28張海量足跡！又見2確診者聽阿妹演唱會 場次曝光 20:392022/04/17 生活 苗栗今＋12 延燒至校園5學童、幼童確診 14:432022/04/19 生活 北市曝8張足跡 「小英最愛水餃店」、龍都酒樓、鳳城燒臘都上榜 20:012022/04/19 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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