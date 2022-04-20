桃園市政府公布確診者足跡。（市府提供）

桃園市政府公布確診者足跡。（市府提供）

桃園市政府公布確診者足跡。（市府提供）

桃園市政府公布確診者足跡。（市府提供）

桃園市20日新增387名確診案例，市府公布確診者足跡，遍及咖啡廳、餐廳，甚至KTV、酒店也有確診者造訪。市府表示，桃園市累計確診案例4464人，居家隔離人數8941人，提醒民眾曾造訪足跡者，自我健康監測10天。