北市最新8張足跡 中山區制服店、藏壽司、新光三越上榜 15:582022/04/14 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為台北市警方至中山區大型禮服店臨檢，公關小姐排排站。（資料照／胡欣男攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市衛生局今公布8張最新確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真） 台北市衛生局今公布8張最新確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真） 台北市衛生局今公布8張最新確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真） 台北市衛生局今公布8張最新確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真） 台北市衛生局今公布8張最新確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真） 台北市衛生局今公布8張最新確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真） 台北市衛生局今公布8張最新確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真） 台北市衛生局今公布8張最新確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真） 台北市衛生局今公布8張最新確診足跡，包含藏壽司、新光三越台北南西店一館、錢櫃台北忠孝店、制服店君悅高級商務會館等。 衛生局說，近期國內本土疫情升溫，北市衛生局提醒，請民眾加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或疑似接觸確診者、足跡重疊等情形，建議先使用家用快篩試劑檢測，確認檢測陰性並休養至無症狀，再返回工作崗位，落實生病不上班不上課。 確診地圖又變色！這2縣市再深一階 6都全淪陷 高雄＋50海量足跡曝 健身工廠、錢櫃、好市多上榜 #新冠肺炎 #台灣 #北市 #制服店 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市3警揪K歌歡唱全中鏢 市刑大、萬華分局急清消 17:072022/04/13 生活 台南＋12 女玩小琉球染疫 足跡曝光 星巴克、錢櫃在列 16:202022/04/13 生活 屏東＋14 極樂傳播鏈再爆7確診 足跡含藏壽司、85度C 16:292022/04/13 生活 本土確診＋744破紀錄 蔡英文提穩健開放新模式 04:102022/04/14 財經要聞 北市公布足跡又見中山區2禮服店 涮涮鍋、溫泉會館也有 16:002022/04/13 生活 股東會旺季到 鎖定雙高ETF 04:102022/04/14 投資理財 台灣百和、百和-KY首季獲利同步衰退 04:102022/04/14 證券．權證 北市晚間再撒7大張足跡！建國花市、美福大飯店、信義威秀全中鏢 20:042022/04/13 生活 本土確診若破千 新北不再公布足跡 04:102022/04/14 生活新聞 台灣人在大陸》疫情下的四川大學交換之旅 00:002022/04/14 兩岸徵文 台大醫憂心 兒童感染死亡數恐飆破百人 04:102022/04/14 生活新聞 東森林口總部動土 2025啟用 04:102022/04/14 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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