台北市衛生局今公布8張最新確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真）

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台北市衛生局今公布8張最新確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真）

台北市衛生局今公布8張最新確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真）

台北市衛生局今公布8張最新確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真）

台北市衛生局今公布8張最新確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真）

台北市衛生局今公布8張最新確診足跡。（衛生局提供／楊亞璇台北傳真）

台北市衛生局今公布8張最新確診足跡，包含藏壽司、新光三越台北南西店一館、錢櫃台北忠孝店、制服店君悅高級商務會館等。

衛生局說，近期國內本土疫情升溫，北市衛生局提醒，請民眾加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或疑似接觸確診者、足跡重疊等情形，建議先使用家用快篩試劑檢測，確認檢測陰性並休養至無症狀，再返回工作崗位，落實生病不上班不上課。