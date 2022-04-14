國內今(14)日新增874例本土個案，其中以新北市新增360例最多，根據疾管署最新公布的全國確診地圖發現，今天又有2個縣市顏色變深，分別是台中市及台南市都變成深咖啡色，目前六都全是顏色最深的深咖啡色，累計今年本土病例破百的共有11個縣市。

確診地圖又變色！今(14)日有2縣市再深一階，6都已全淪為破百的深咖啡色。(圖/疾管署官網)

疾管署今天下午14：19更新的本土病例地理分布圖顯示，今年累計病例破百的縣市有：新北市2049例、台北市988例、桃園市956例、高雄市612例、基隆市598例、新竹縣229例、花蓮縣256例、台中市125例、台南市116例、宜蘭縣115例、屏東縣105例，共11個縣市都呈現深咖啡色。

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值得注意的是，台中市及台南市今天都深一階，變成破百的深咖啡色，目前六都全是顏色最深的深咖啡色（>100人）；次深褐色（51至99人）的有新竹市90例；橘色（10至50人）有苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣；淡橙色（1至9人）有南投縣、金門縣。

目前只剩下外島的連江縣和澎湖縣維持今年零確診，累計從今年自1月1日至今已有6432例本土病例，其中以新北市2049例最多，光是4月全台本土病例就有5324例。