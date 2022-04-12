國內今(12)日新增551例本土病例，已超越去年三級警戒創史上新高，不少人擔憂即將面臨單日確診破萬，精神科醫師沈政男今天進一步表示，三月下旬疫情曝光前，Rt值(有效再生數)超過4，如果中間都沒有疫調與匡列，那麼今天新增的確診將不只5百例，恐怕將超過7萬！

未來本土確診單日恐破萬例？ 莊人祥：當然有可能發生

對於有人說只要有在防疫，或是檢驗量能不夠，確診數就不會破萬，沈政男今天在臉書表示，三月下旬疫情曝光前，Rt值超過4，如果到現在才曝光，中間都沒有疫調與匡列，那麼今天的新增將是7萬0528例。

沈政男指出，三月下旬後，Rt值壓到接近2，這幾天又降到2以下，所以過去三天本土都是4百多例，今天也只有5百多，如果接下來Rt值維持在2，單日確診很快就破萬，但現在已經壓到2以下，當然會慢一些。

沈政男強調，要將Rt值壓得更低已越來越困難，因為疫調與匡列的人數越來越多，目前已有三萬人被居隔，相關負荷相當沉重，若一旦放棄疫調與匡列，疫情就會飆升，呼籲各縣市政府繼續努力。

沈政男認為，人流來往若能繼續降低，依然可以讓Rt值變小，至於確診上萬的檢驗則要靠快篩，陽性者再用PCR確認，就算疫情大爆發，以台灣民眾的配合程度，所有人每周都篩一下，陽性就趕快處理，仍可有效圍堵疫情。