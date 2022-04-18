因應疫情發展，教育部訂出新的停課標準，大專校院以1／3班系所組停課作為校園停止實體授課之標準。不過台灣學生聯合會與各校學生會共同擬定聲明說，這樣的標準過高且過於僵化，統一標準將成禍根，應給各校防疫彈性。

台學聯說，大專校園場域流動複雜且匡列難度高，以1／3班系所組停課作為校園停止實體授課之標準，恐無適度彈性可供各校考量防疫量能及風險評估。近期開始有學生確診、校園周邊多有足跡時，各校防疫政策飄忽不定、防疫量能缺乏，並無法達成「輕症控管」之效果，更損及學生受教權益。

台學聯指出，目前標準運作時，恐有部分確診或匡列學生因隔離而無法到課，因而缺席保持實體進行的課程。課程進行時，偶有授課教師主張授課內容屬智慧財產權，同學不得錄音／錄影或攝錄／攜出教材。惟確診及匡列同學無法到課係屬不可歸責於己之原因，校方應積極協助與協調，於合理使用範圍內提供授課教材及錄音／錄影或直播，以保障受教權與學習成效。

台學聯指出，大專校院校園流動性相較高級中等以下學校為高，學生常有跑班上課、餐廳、圖書館、社團等不特定多數人群場域之活動。為達輕症之有效控管，應公開校內確診足跡，更精確告知未被匡列之可能接觸者，以協助師生進行可能發生之輕症控管。

台學聯認為，類似游泳課這類教學設施本就伴隨較高染疫風險，若教學設施或共用單位有感染風險時，依現行標準無法暫停課程。此類有風險之課程，各校應於評估風險、於防疫會議與授課單位討論後，暫緩實施相關課程，以避免不可控之感染發生。

台學聯說，各校宿舍作為防疫設施條件不一，其量能時有緊繃，甚至已有學校聲明自己無法負擔防疫宿舍，也無無法協調防疫車輛，要求匡列同學立即自行返家。台學聯要求各校應落實「避免非必要移動」、以中央頒布匡列及隔離標準確實進行防疫工作，以保障同學及家人健康。