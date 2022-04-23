22日台灣新增3766名本土個案，其中新北1325例占了3分之1、台北、桃園、基隆也分別新增739、588、275例，對此醫師沈政男表示，雖然北部疫情爆發，但最讓人擔憂的其實是台中。

沈政男說，台中新增了183例，但Rt值(有效再生數，群體出現有抵抗力人口時，觀察病毒在一定時間內傳播給人的能力，若低於1以下，代表疫情開始好轉)一算，高達2.8，比雙北還要高，反而更讓人擔心，他也打趣表示，自己已經要去買N95口罩了，若近日在台中街頭看見有人頭戴大嘴鳥帽，嘴戴N95，站在路邊買快炒，別懷疑就是他，「要共存讓你們去，我會做出最好的防護」。

沈政男表示，台中疫調改採「匡列發病前兩天」，若仔細又快速匡列其實足夠了。疫調與匡列的負荷越來越大，但只要做得來就不要放棄，否則病毒會傳得更厲害。

沈政男說，高雄雖然破百，但疫調是全台做得最好的，也反映到圍堵成效上；至於彰化和雲林，則是有點危險；南投、嘉義則是個位數，也都有跡可循，相對安全，而這2縣市共同點在於為全台老化縣市前2名，至於原因，沈政男也打趣說「可以寫成論文了」。