國內今(17)日新增1210例本土病例，已連三天破千，面對疫情捲土重來，不少人開始猶豫，一、兩個月前約好的聚餐現在到底該不該去，好奇詢問大家會因為疫情取消原定的聚餐嗎？結果網友反應兩極，其中有一類人通常會馬上取消，對此有醫師認為，只要符合3條件可照常聚餐。

連3天破千！本土今+1210創新高 另添93例境外移入

一名網友在《PTT》表示，出社會後跟朋友聚餐，通常都會提早一、兩個月先約好，因為大家的時間不好喬，所以通常會提早約，不過最近疫情升溫，有的朋友會取消原定的約，雖然他個人不會主動在這時候發起聚會，但如果原本就約好也覺得還是可以去。

原PO說每個人想法不一樣，好奇詢問大家現在還會很擔心疫情而不想在外面用餐嗎？結果網友反應兩極，有人回應「會減少跟人碰面機會，但很久才見一次的會去」、「沒在擔心這個，昨天還跟朋友去看職棒」、「疫苗都打了，沒必要恐慌」，還有人說「希望大家都取消，這樣難訂的都吃得到了」。

不過也有人認為「當然取消」、「覺得還是暫時待在家好」、「確診和隔離都很麻煩，盡量不出去，吃飯外帶」，其中有不少人留言「家裡有高齡長輩加小孩，所以會選擇取消，能避就避」、「取消啊！家人也是要顧的」、「取消，家裡有老人、小孩」、「因為家裡有高齡長輩，希望儘量避免」、「已取消，因為小孩不能打疫苗」，從網友反應中發現，家裡有老人、小孩的通常會取消聚餐。

對此，前台大感染科醫師林氏璧日前也在粉專指出，最近很多人問他，聚餐、國內旅遊該不該取消？他則認為，只要打完三劑疫苗、50歲以下、沒重症風險因子者，就可以照原定計畫，沒什麼特別問題。