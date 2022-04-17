本土病例連三天破千，單日確診數急速飆升，對於防疫新台灣模式，陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰透露，與病毒共存其實累的是一般人和醫護，他直言「台灣到處充滿極限，只有為了選舉講的幹話沒有極限」，並反問台灣與病毒共存爽到誰？有網友一句話神回「爽到想要卸任去選舉的指揮官」，眾人狂讚。

柯文哲酸「不想選舉才困難」 陳時中笑：又不是當思想犯在管

國內今(17)日又新增1210例本土個案，面對本土疫情捲土重來，衛福部長陳時中日前坦承，清零已經不可能，蔡英文總又宣布「非清零、不共存」的新台灣模式，挨批防疫政策矛盾、模糊不清，且不少人仍對「與病毒共存」存疑。

面對本土病例續創新高，蘇一峰今天在粉專表示，最近許多人終於了解，採檢量能有極限、醫療量能有極限、隔離量能有極限、居家隔離有極限、病毒藥物買的數量也有極限，台灣到處充滿極限，但只有為了選舉講的幹話沒有極限。

蘇一峰指出，他早就說過，與病毒共存其實比較累，而且累的是一般人和醫護，質疑台灣與病毒共存爽到誰？貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「不想共存」、「尤其是民進黨的蘇貞昌幹話連篇，王美花是讓人笑不出來的笑話連篇」、「政客爽！」。

有網友表示，現在政府完全沒有要壓抑感染增加的意思，所以感染大爆發、處處是病毒的日子很快就要來了，但是目前完全沒有看到政府的應變有修正到可以應付感染大爆發，並直言與病毒共存「爽到想要卸任去選舉的指揮官」，還有人說「爽到的是海龜(海歸)」、「唉！真的好無言」。