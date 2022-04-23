本土疫情延燒，與病毒共存議題也成為民眾關注焦點，有男網友好奇，鄉民對要與病毒共存還是清零有何看法，因此PO文調查，最終統計數據顯示，更多人傾向與病毒共存，不過也有網友無奈直言，「現今就算不想共存也只能共存了吧」、「也沒有別的選項」。

一名男網友21日在PTT八卦板發文表示，大多民眾對要與病毒共存還是堅持清零毫無頭緒，因此決定發起調查，希望藉此了解，八卦板鄉民們對共存和清零的看法為何，並規定「共存請按推、清零請按噓」，掀起鄉民熱議。

截至目前為止，該貼文共有250個推、49個噓，顯示更多人傾向與病毒共存，「共存已是未來趨勢」、「我都當它流感了」、「我想趕快回歸正常生活」、「我要真正的正常生活，如同現在的英國，沒有任何防疫規定，連大眾運輸都不強制口罩」、「國外數據都出來了，小孩就幾乎是輕症，死亡的機率低到跟中樂透一樣」。

不過也有人無奈直言，眼下除了共存，也沒有其它選擇，「我們有資格想嗎」、「不是想不想，是只能這樣」、「不是想共存，是你清零不了」、「雖然不想共存，但也無法清零了」、「現今就算不想共存也只能共存了吧」、「也沒有別的選項」、「只有一個選項」。

至於台灣何時會正式與病毒共存？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中21日坦言，一旦台灣達到15～20%人口確診（約460至470萬人確診），就會正式走入與病毒共存的時機，屆時到處都是感染過的人，社會的管理、接觸情況就不是那麼敏感，中、重症怎樣治療才是重點。