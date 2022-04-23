新冠肺炎疫情再創新高，引發各界關注。對此前立委沈富雄22日也透露，陳時中致電給他談論防疫問題，電話中陳時中強調在等「時間點」，時間點到就宣布下一步，但沈富雄並不確定陳時中屆時會宣布要和病毒共存還是解封？同時，沈富雄也說，自己對陳時中是否參選市長的批評，讓陳時中感到有點敏感。

沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》中表示，自己4個多月來已來，在臉書上發布了19篇貼文，21日時提到「這不是公衛，不是醫療，是治理問題」，大概有一點刺傷陳時中。沈富雄透露，21日下午陳時中打電話給他，並表示有看過沈富雄的文章，也同意其中的內容，陳時中並說，我們正在朝那方向前進。

沈富雄指出，自己和陳時中講了幾十分鐘的電話，陳時中提到一個關鍵字，也就是時間點，就是等那時間點宣布，但沈富雄也說，屆時是要宣布共存嗎？還是解封？陳時中有可能宣布共存，也可能宣布解封，自己抓不住陳時中的想法。

對於若台灣15%人口，也就是350萬人染疫可以與病毒共存的說法，沈富雄分析，這個數字是陳時中已經壓低了。但陳時中似乎沒把疫苗的免疫和自然免疫的黑數算進去，就是真的確診數 350萬，「他的意思是達到350萬，就可以解封、共存了」。

沈富雄估算，若染疫人數要達到350萬，至少需要兩個多月的時間，但在這期間的確診數字，「那是何等的光景」，大家看到現在數千人的數字就哀哀叫，若日後是3萬、5萬一路飆升呢？台灣的後勤、居家照護、救護車和第一線工作人員，不會被壓死、困死嗎？

沈富雄建議陳時中，應剔除很多不必做的事情，而該簡化的部分就要簡化。沈富雄還說，有很多細節沒辦法在電話中都講到，已和陳時中約好在周一上午10點見面。至於參選的議題方面，沈富雄則說，自己的臉書內容大概讓陳時中有點敏感，陳時中僅回應「政治、選市長，現在沒在想那些」。