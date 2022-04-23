國內疫情大爆發，染疫人數不斷攀升。而在如今只能人人自危，隨人顧性命的特殊時期，指揮中心曖昧不明的話術與前後矛盾的態度，中央地方無法統一的防疫規範和逐漸吃緊的醫療量能，以及民眾有問題也無法及時獲得解答的焦慮和無奈，都為老百姓的生活帶來更多的不便與混亂。依照政府當前的做法來看，蔡政府的「新台灣模式」說得輕巧，但在民眾與各行各業自行摸索出疫情後的生存之道前，大家的生活還會有一段很長的陣痛期。

至於眼前的這種亂象何時能解？指揮中心指揮官陳時中21日在記者會上首度鬆口表示，台灣社會如果要達到「與病毒共存」的目標，至少要有15%到20%的人口染疫，大約就是345萬到460萬人。而依照當前的染疫人口來計算，現在還差340萬人確診染疫。

可是身為指揮中心的指揮官，陳時中的這番話實在令人感到匪夷所思。因為指揮中心的工作，原本應該是管控與防堵疫情，不該任由疫情猖狂擴散，並因此影響百姓的安居樂業。就算世界各國現階段都在尋求逐步解封，指揮中心也應該做好各階段的監控與目標，無縫地讓人民的生活可以順利接軌。

台灣的地理環境相對其他國家已經容易控管得多，再加上前期延續 SARS 經驗所以防疫得宜所搶佔的時間空間，理應讓我們有更多時間能一邊借鏡國外的疫情發展，同時研擬出一套最因地制宜的無痛解封與共存日程表，讓民眾在身家性命安全受影響最小的情況下，真正達到與病毒共存。結果現在，政府在沒有任何縝密規劃和配套措施的情況下，貿然放任疫情擴散已經夠令人費解。在民眾被政府搞得焦頭爛額、不知所措之際，指揮中心竟然還直接告訴民眾，政府正在坐看染疫人數突破340萬，簡直是拿民眾的生命安全開玩笑。

難道陳時中說這些話的意思，是在暗示民眾乾脆盡快染疫、多多染疫，才能讓台灣早日達成「與病毒共存」的目標嗎？難道非要達到政府眼中與病毒共存的標準，民眾才能脫離現在因為指揮中心無力控制，所以所有人都無所適從、不知如何是好又提心吊膽的混亂局面嗎？

指揮中心是不是忘了，染疫人數如果增加，中重症患者的人數也會隨之增加。如果按照染疫人口中，有0.5%出現中重症的比例去計算，等到台灣達成指揮中心口中的與病毒共存，就會有1萬到3萬人是中重症患者。難道這些人就是活該變成中重症嗎？如果政府態度是這樣的話，我們就問陳時中和所有執政黨的高官，剩下所謂的340萬染疫人數缺口，他們打算要讓誰來補？是他們的家人還是我們的？如果你我都不願意自己的至親好友染疫犯險，做官的人又怎能如此輕描淡寫？

（作者為口譯工作者）

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