本土疫情持續延燒，有鑑於Omicron病毒傳染力強，有專家推估，依照目前疫情發展，最快本月底單日確診數將破千例，甚至上看萬例，面對國際間變異株頻傳，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前國內仍以Omicron病毒為主，最常見的2大症狀為喉嚨痛與咳嗽，幾乎佔了一半以上。

未來本土確診單日恐破萬例？ 莊人祥：當然有可能發生

對於日本傳出首例XE病毒，南韓也出現首例XL病毒，Omicron變異株引起關注，羅一鈞指出，目前台灣只有監測到一名來自捷克的境外移入個案為XE病毒，並未落入本土社區，至於XL病毒則還未監測到。

本土Omicron狂燒！指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，半數以上有2大症狀。(圖/指揮中心提供)

至於Omicron症狀是否出現變化，羅一鈞說，從今年初桃機群聚觀察至今，目前感染Omicron的患者仍以喉嚨痛與咳嗽這2大症狀最常見，大約佔了個案的一半以上，其次為發燒、流鼻水，尤其小朋友特別容易發燒，至於嗅味覺異常則僅有少數。

本土病例已連3日破400例，今天甚至一口氣新增551例，創下今年以來單日新高，疫情指揮官陳時中今天接受專訪時坦言，以每日新增的確診趨勢來看，4月底單日確診破千例是一定會的，不過他強調病毒已輕症化，目前最重要的是自主應變要做好，讓病毒不要起來太快，也不用過度恐慌。