疫情持續延燒，台北市出現各校停課不同調，北市今多達92校受到疫情影響單班或全校停課，北市敦化國小家長抱怨指出，一早才把學生送到學校，9點多老師又通知，即刻起全校停課，又得跟公司請假把孩子接回家。

北市敦化國小臨時停課，因匡列隔離超過10個班級，各班老師已經陸續通知家長停課訊息，4月19日至4月25日全校停課，因目前匡列班級不確定，為全體師生健康考量，學校停課期間將改由線上上課，今日中午先接回學生。

消息一出後，引發家長人心惶惶，也質疑學校為何不能提早通知家長，讓家長能請好防疫假，這樣臨時請假又要突然接回家，真的很困擾。

北市教育局表示，國小很無奈，但有些家長又很擔心，家長如果臨時無法接小孩，學校也會安排在大教室，面對疫情現在24小時都可能臨時通知，對家長很困擾也很抱歉，但學校也是考量疫情，才會這樣做。

教育局指出，國小常會有跨班的情形，跟確診者有密切接觸的班級會很多，其實使用中央的標準反而更容易達到全校停課，因此，也能解決家長擔心標準太寬的疑慮。