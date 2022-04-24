有民眾抱怨，公司清消後要求員工回去上班，公司沒有公布確診者座位，也沒有要求員工快篩。對此，北市衛生局發言人紀玉秋指出，確診者部分，基本上如果環境、公共場域清消靜置，隔天就可以回復上班。

傳出12區關懷中心連新北市民都打電話詢問，紀玉秋說，截止4月23日17時為止，北市居家確診照護 1340人，居家隔離關懷人數1萬5867人，新北市民眾打來也會提供相關資訊。

有關密切接觸者包括同住家人、同學、同辦公室九宮格等，是否由確診者口述認定？紀玉秋說，有關疫調已確診者為核心，以他的自述為主，也配合實聯制確認。

媒體詢問，是否會有人為領保險金，故意被匡列居隔？紀玉秋指出，被通報為確診者，會展開疫調標準作業流程，詳細調查有接觸到哪些人需要匡列居家隔離者，跟保險是兩個部分 ，還是依實際調查為主。

至於有人在網路上販售打滿3劑的小黃卡，紀玉秋表示，中央指揮中心也有回覆，已經涉及違法，如果有違法刑法部分，後續會依據調查結果，依據刑法條款做裁處。