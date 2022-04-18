北市敦化國小今早發生臨時停課的情形，引發家長不滿，北市教育局重話批評「錯誤示範」，要求學校復課，但傳出校方仍堅持停課，對此，教育局副局長陳素慧回應，稍早敦化國小課發會討論後，以線上上教學3日至20日，作為全校復課的形式，21日全校實體復課。

陳素慧說，今天進行線上教學，明天原則上復課，就是應該回學校上課，但如果經過課發會同意，要做線上教學演練，並跟家長溝通後，可以進行3天演練至20日。

陳素慧指出，計算停課班級算錯了，以新的計算方法，計算舊的停課班級，累積方式暴增；正確方法比較嚴格，現在計算方式比較嚴格，確診者加密切接觸者班級要一起計算。

陳素慧還原，4月9日、12日分別有兩班確診，兩案感染源不同，僅停2個班，4月13日出現第三個，4月9日的班級原先明日復課，但接觸者有5個班，突然在今天以新的標準將5班加起來，4月12日、13日各有8個班，校方認為加起來13個班，達到10班全校停課標準，未通知教育局即通知家長，但依照原來標準，僅有3班停課。

陳素慧表示，復課形式經過課發討論後，進行線上教學演練3天，今日視為第1天，將線上演練至周三，周四實體復課，若後續有新確診，再視情形決定。

陳素慧補充，敦化國小今早多了1例，應該是被父母感染，還在疫調中，影響班級還沒確定；第一例明日復課，第二例22日復課、第三例可於23日復課，但遇到周末，將於25日復課。