本土確診屢創新高，讓不少民眾開始搶購快篩試劑，一名網友分享，他曾與確診者的接觸者接觸，想買快篩檢測一下，結果跑了20幾家店都找不到快篩，讓他超傻眼「不是說不會缺？」引發網友熱議，許多網友留言說，最近超難買，上周隨便買，這周找不到，有種當初搶口罩的即視感。

一名網友昨在PTT上發文表示，他曾經和確診者的接觸者有所接觸，下班以後想說去買快篩來篩檢，結果跑了快要20多間店，不管是藥局、超商或美妝店，竟然都買不到快篩，讓他氣到飆髒話。

該網友不爽地說，快篩不會多準備一點？不是說了不會缺快篩？也都有超前部署嗎？到底是怎樣？而原PO最後也附上超長實聯制的照片說，避免有人說他騙人，但他真的去了很多地方買快篩。

貼文引起網友討論，「真的買不到」、「別篩了啦！要爛一起爛 」、「傻了才會花錢快篩」、「剛買晚餐微波時，也聽到買不到快篩的消息，短短兩分鐘就遇到幾個人說，大概真的全台灣的人都在找快篩」、「上周都可以隨便買，現在都買不到了」、「真的超難買」、「缺口罩既視感來了 你先篩我OK」、「買不到就沒辦法確定有沒有確診了，聰明」。