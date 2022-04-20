彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布最新足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增18例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增18例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增18例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增18例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情爆炸，中央流行疫情指揮中心20日公布國內本土疫情新增2386例，彰化縣也邁向新高峰，共18例，居家隔離人數已達到552人，宜蘭北台灣進香團又增加1位，外縣市確診個案達9位，41個獅子會群聚，分別到到富山日本料理餐宴、燒烤店，羊肉爐等，已8位了確診了，形成最複雜傳播鏈，呼籲與確診者共餐者，或是出現呼吸道症狀，盡速前往醫院PCR。參加餐敘者健康自主管理10天。

彰化縣衛生局也緊急公布13個足跡點，包括彰化市成功公園、彰化市富山寺本料理、田中火車站、吉八郎串燒、麥當勞、二水火車站、員林火車站、彰化市華城牛肉麵、員林市煌魷魚羹、員林市台灣銀行員林分行、埔鹽鄉巷子內燒烤店、還有41個獅子會到溪湖鎮東環路155號。

縣長王惠美也特別呼籲這陣子避免餐敘，酒酣耳熱，口沫橫飛，增加感染機會，一桌10人，要1人確診，感染5人以上就跑不掉了。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這次外縣市感染9人，包括縣府員工，接觸者3人都已經隔離，其餘80員工也都快篩，都是陰性，還有參加雲林校友會外縣市旅遊，再增加4位等。北台灣宗教傳播鏈再增加1位，是隔離中發病。

葉彥伯表示，今天餐宴聚會確診爆增，形成了最複雜的感染鏈，包括獅子會等跨社交、同儕聚餐，吃了4家餐廳、6場次，友大型宴席兩個廳、燒烤店不同時間點兩場次還有兩家餐廳等，多是30、40多歲，包括夫妻檔、父子檔，其中大型宴席5歲小孩、燒烤店5歲孩子都確診了。

葉彥伯提醒，富山日本料理為精誠獅子會餐敘、春芳羊肉爐，跨會聯誼多達41個獅子會，參加餐敘活動者，一定要健康自主管理10天。