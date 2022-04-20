新北啟動校園關懷服務 侯友宜：每日提供衛教知識 15:282022/04/20 中時 陳慰慈 、 陳俊吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情持續升溫，本土連續多日確診案例都飆破千例，20日收到通知的民眾到永和耕莘醫院急診前的篩檢站，領取快篩試劑並進行快篩。（陳俊吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜表示，關於新北校園關懷服務，新北防疫所有局處總動員，分為高風險及低風險，全校並開始衛教，新北校園通APP每日提供衛教知識，提醒學生要打疫苗、戴口罩、生病在家。(新北市衛生局提供) 疫情大規模展開，新北市長侯友宜表示，關於新北校園關懷服務，新北防疫所有局處總動員，分為高風險及低風險，全校並開始衛教，新北校園通APP每日提供衛教知識，提醒學生要打疫苗、戴口罩、生病在家。 教育局長張明文補充，高風險學校需要更多關心，採居家實施線上教學；低風險可以正常上課，進行實體教學，維持學校正常運作。 華視台海戰爭快訊 新北市消防局：民安演習腳本 6歲至11歲童可打莫德納 侯友宜：新北已做好準備 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #新北 #校園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北居隔數破1萬6 侯友宜曝最大困擾：民眾等不到關懷書 11:512022/04/19 生活 華視誤植「共軍導彈打新北」 文化部長道歉：將懲處 13:182022/04/20 生活 校園徵才起薪看漲！ 朝陽科大：平均3萬4千較往年高 20:452022/04/19 生活 瀚亞前進校園 深耕兒童理財 04:102022/04/19 投資理財 華視播「共軍打來」假消息驚動情治系統 網2字嗆爆NCC 12:372022/04/20 政治 新北＋583 居隔人數16180人創新高 14:422022/04/19 生活 重症童屍骨未寒就開始卸責 媒體人深夜怒轟政客：請有點人性 08:182022/04/20 政治 中央新北社宅越蓋越多 議員直言：生活機能跟不上 15:012022/04/20 生活 居家照護將破2000案 侯友宜：沒有提前做絕對撐不住 09:332022/04/20 生活 搶救無效 確診雙親垂淚送別2歲童 04:102022/04/20 生活新聞 新北快篩劑數量告急 藍營議員向中央催討 11:152022/04/20 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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