新北市長侯友宜表示，關於新北校園關懷服務，新北防疫所有局處總動員，分為高風險及低風險，全校並開始衛教，新北校園通APP每日提供衛教知識，提醒學生要打疫苗、戴口罩、生病在家。(新北市衛生局提供)
新北市長侯友宜表示，關於新北校園關懷服務，新北防疫所有局處總動員，分為高風險及低風險，全校並開始衛教，新北校園通APP每日提供衛教知識，提醒學生要打疫苗、戴口罩、生病在家。(新北市衛生局提供)

疫情大規模展開，新北市長侯友宜表示，關於新北校園關懷服務，新北防疫所有局處總動員，分為高風險及低風險，全校並開始衛教，新北校園通APP每日提供衛教知識，提醒學生要打疫苗、戴口罩、生病在家。

教育局長張明文補充，高風險學校需要更多關心，採居家實施線上教學；低風險可以正常上課，進行實體教學，維持學校正常運作。

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