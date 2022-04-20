衛生局表示，把孕婦列為指標性個案並非是她傳染，因為孕婦同住家人都有外縣市足跡，只是孕婦警覺性較高主動篩檢確診，才將其列為指標性個案。（衛生局提供／吳建輝南投傳真）

南投縣20日新增13例確診，包括名間大家庭一共10人確診，指標個案為37歲孕婦感冒遲遲不好，主動快篩陽性，包括年僅3歲的兒子、父母、侄子及兄弟姊妹都確診，另外3例32歲至69歲確診者，CT值都20以下，相關足跡衛生局也都已經公布，衛生局提醒若有重疊足跡產生症狀，也應該盡速就醫。

衛生局表示，把孕婦列為指標性個案並非是她傳染，因為孕婦同住家人都有外縣市足跡，只是孕婦警覺性較高主動篩檢確診，才將其列為指標性個案，其中值得注意的是，同住10人確診有3名為12歲以下小孩，加上本身確診的孕婦都是中重症風險較高的族群，因此在照料尚須特別謹慎。

目前匡列孕婦夫家、鄰居等密切接觸者，以及姪子所就讀的國小、幼兒園等共計56人進行篩檢，目前全部都呈陰性，而相關足跡等地也都已經完成清消。（衛生局提供／吳建輝南投傳真）

目前匡列孕婦夫家、鄰居等密切接觸者，以及姪子所就讀的國小、幼兒園等共計56人進行篩檢，目前全部都呈陰性，而相關足跡等地也都已經完成清消，而外縣市接觸史、足跡史等資料也都已經彙整給當地衛生局。

而外傳淪陷的幼兒園縣長林明溱孫子也就讀同校，對此縣府衛生局不願進一步說明。（衛生局提供／吳建輝南投傳真）

衛生局說，另外確診的3例包括51歲女性有南投足跡史；32歲女性則是參加阿妹演唱會染疫，其本身在醫療院所擔任行政人員，包括友人、職場接觸共18人都已完成篩檢呈陰性，任職機構環境採檢也是陰性；69歲男則是與宜蘭婚宴確診個案接觸後染疫。

衛生局強調，目前相關場所都已經完成清消，呼籲民眾不用過度恐慌，現行預防新冠肺炎疫苗最好的方式就是接種疫苗，提醒長者與高風險族群，都應該盡速完成接種3劑疫苗，降低感染後重症風險。