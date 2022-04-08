北市衛生局再公布10例足跡，包含星聚點、World Gym、錢櫃、世盟百欣商務酒店等地。

衛生局貼出10例台北市個案足跡，分別為案25192、25366、25374、25514、25613、25625、25632、25829、26075以及26178。

其中案25366為酒店相關，連續4天光顧世盟百欣商務酒店。衛生局特別提醒，各縣市都爆發了酒店群聚案，北市也已經12家酒店染疫、20人確診，消費者與工作人員都必須嚴格防疫。

台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

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台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

台北市最新足跡曝光。（北市衛生局提供）

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