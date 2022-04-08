宜蘭縣政府公布外縣市確診個案的足跡。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣今天（8日）新增6名確診個案，其中5例與舞蹈教室傳播鏈有關，新增的確診者主要是家人、同學，都是居家隔離期間出現症狀後確診，對社區風險低，另一案是外縣市到宜蘭縣上班的20多歲男性；由於連假期間有不少遊客到宜蘭遊玩，縣府也公布外縣市確診者足跡，提醒民眾注意。

衛生局表示，中央公布宜蘭有5名確診者，宜蘭縣另增列1名尚未列案號的確診個案，6案中有5案與舞蹈教室傳播鏈有關，有2人是案23501的祖母與曾祖母，還有確診學童同一社團的同學，以及確診學童的哥哥跟媽媽。

與舞蹈教室傳播鏈無關是案25700，是外縣市到宜蘭縣上班的20多歲男性，4月1日休假返鄉後，6日出現感冒症狀，就醫採檢確診。

縣府公布外縣市確診案25582、25678、25963、25317、25319、25920足跡，縣長林姿妙提醒縣民，最近2週一定要提高警覺，觀察自身的身體狀況，有症狀或有疑慮一定要儘快篩檢，才能保護好自己、保護好家人，就能夠保護好宜蘭的健康。