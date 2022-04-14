晶圓代工大廠台積電(2330)今（14）日召開線上法說，總裁魏哲家表示，由於高效運算（HPC）需求強勁，2022年營收成長有望達到目標值高標。而先進製程方面，3奈米製程將如期於下半年量產，2奈米製程則預計2024年進入風險試產階段、2025年量產。

對於近期部份終端市場需求出現雜音，魏哲家表示，目前確實看到PC、手機、平板等需求降低，但微控制器（MCU）、電源管理晶片（PMIC）等其他需求仍強，這部份因供應鏈缺貨狀況持續，所以客戶仍維持較高庫存應對，重申台積電今年產能均維持吃緊狀態。

魏哲家重申，今年全球不含記憶體的半導體市場產值估年增9％，其中晶圓代工年增約20％。台積電營收成長表現將優於平均，以美元計價營收估年增達25～29％、再創歷史新高，且進一步預期可望達目標值高標，較先前預期更樂觀。

對於今年營運成長展望較先前法說預期更樂觀，魏哲家表示，主因高效運算（HPC）需求相當強勁，公司對這部分應用成長甚具信心，預期今年高效運算及汽車電子成長幅度將超出公司平均，智慧手機及物聯網（IoT）則與平均相當。

針對通膨及地緣政治等風險因素挑戰，魏哲家表示，通膨會影響消費者消費意願，的確會影響部分產品需求，但高效運算需求預期不受影響，且會是今年最大成長動能。不過，公司確實面臨製造成本上漲壓力，未來將採取彈性定價策略，以確認與客戶達成雙贏為考量。

對於晶圓代工同業大舉擴廠，如何看待產能過剩風險、特別是成熟製程部分，魏哲家認為，全球不含記憶體的半導體產值估年增7～9％，成熟製程需求亦將受惠商品電子化、矽含量增加而成長，台積電的成熟製程會以客製化服務出發，有較強護城河保衛。

先進製程方面，台積電預期5奈米及7奈米等先進製程營收占比，至第三季可望突破50％。魏哲家表示，3奈米的N3製程將按計畫於下半年量產，主要應用於高效運算及智慧手機，加強版的N3e製程則預期在明年下半年進入量產。

魏哲家指出，新製程初期毛利率可能低於公司平均，但長期53％以上的毛利率展望可達成。並透露N3e製程的客戶design in訂單很多，進展有可能超乎預期。同時，2奈米的N2製程研發亦持續按計畫開發中，預計2024年進入風險試產階段、2025年量產。

台積電表示，資本支出會以長期發展角度衡量，即使短期需求下降仍會持續投資，認為一直簽長約並非健康產業狀況，會盡量以需求及客戶合作狀況出發。價格上亦維持穩定策略，不會因短期利益就亂漲價，因此也不會因景氣轉弱就被砍價。

海外投資建廠方面，台積電表示目前包括美國5奈米、日本、中國大陸28奈米廠，尚無其他計畫。先進封裝進展方面，去年先進封裝營收48億美元，今年成長預期將與公司平均相當，未來5年則略高於公司平均，其中高效運算應用今年將小幅量產。