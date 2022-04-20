士電(1503)電切入3.5/5噸以上四輪電動車，已完成車輛中心及中華車(2204)測試，預計2023年底、2024年由中華車生產，將運用在新竹物流車上，第一個5年（2025-2030年）商機500台。

2022年台北國際汽機車零配件展及台北國際車用電子展今日登場，士電首度將10多年來研發電動動力系統一次展現，展出小功率（10KW）、中功率（20-80KW）及大功率（130-150KW）的Power Drain（馬達+控制器電動總成）。

謝漢章指出，這次所展出的e-Scooter小功率動力系統，已經在中華、光陽及越南Vinfast量產。其中光陽ionex S7R搭載士電7.2kW動力系統，更憑藉著0-50km/h跑出3.5秒的優異性能。10kW以下各式中置與側掛電機和東南亞多家電動機車廠合作開發中，與日本的機車國際大廠也進入規格討論的階段，年底前完成，也與三陽(2206)合作開發中。

士電在大功率部分，2025年1月起政府補助物流業者電動車，每台補助40萬元，因此汽車廠可望在2024年開始生產，士電首度切入3.5/5噸以上四輪電動車，提供二合一關鍵馬達＋控制器動力總成，最快2023年底、2024年交車給中華車，將運用於新竹物流車。新竹物流車約有3000台，以第一個5年15％替換率來看，約500台商機。

中功率部分，謝漢章指出，與現有國內及歐美汽機車客戶緊密配合，推出輕量化、高出力、高效率並適用於重機、Off-road等乘用/商用車型的動力系統，目前已有電動越野車、ATV等項目開發中，並預計於2023年第三季量產，並以快速的客製化設計方案及模組化設計能力，提供系統調校介面，可讓客戶保有對整車動力與性能自行調校的最大彈性。

充電樁部分，士電與起而行合作，也與國內最大汽車代理商合作，三方預計年底前成立充電樁營運公司。士電充電樁外銷日本、歐洲及東南亞，2021年外銷約200多座，目前已接單逾300座。