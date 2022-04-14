台南市今天新增19起本土確診病例，再創單日高峰。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增19起本土確診病例，再創單日高峰。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增19起本土確診病例，再創單日高峰，5例為小琉球旅遊、傑太日煙4例、美語補習班學童家長3人染疫、宜蘭進香團3例，另4案有3人居隔期間陰轉陽、1人為台北錢櫃KTV匡列接觸者採檢確診。

衛生局長許以霖說，針對菸廠共5人染疫，今天衛生局也與疾管署人員前往廠區了解該公司相關防疫作為與措施，目前跟5名確診者接觸相關人員均已匡列居家隔離，廠區也停止相關接觸者的生產線工作，除了5名確診者，其他員工一採均為陰性，後續也將再進行二採。

他也提到，今天新增宜蘭進香團傳播鏈造成3人確診，該進香團6日到10日進香，柳營區50多歲女性案30751接觸同團彰化案29022，11日喉嚨不適，13日快篩陽性，因案20922確診被匡列居家隔離者，到醫院採檢確診。案30751的兒子13日快篩也陽性，另有1名新營區50多歲男子也同為進香團成員而確診。

衛生局今也邀集南區傳染病防治醫療網指揮官莊銀清、副指揮官柯文謙、疾管署南區管制中心、醫師公會、診所協會及各專責醫院專家召開即時線上協調指揮中心會議，會中作成「醫院探病、住宿式長照機構訪客管理維持現行措施至4月30日，除了例外情形，皆禁止探視」相關決議。

許以霖說，除了特別情形，各級醫院仍維禁止探病，隨著確診人數不斷攀升，必須確保院內不會出現感染，一旦院內感染，將造成醫療量能緊繃，希望市民配合。