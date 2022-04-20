雲林縣20日新增14例本土確診案，其中4例為雲林消防局延伸。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣20日新增本土確診案14例，其中龍鳳胎1歲弟弟19日確診，姊姊20日也染疫，2人均為輕症，病情穩定。雲林縣長張麗善表示目前清零已是不可能的，將朝向共存與減災方向，雲林針對輕症或無症狀確診者，於本月25日啟動居家照護方案。

雲林14例確診案中，4例為雲林縣消防局延伸，2例為麥寮鄉一分利餐廳喜宴延伸，1例為雲林國中陪病家屬姪女，3例為外縣市關聯，1例感染源待查，3例為虎尾鎮龍鳳胎幼兒延伸。

龍鳳胎幼兒延伸，案38688為1歲女幼兒，是19日確診案36703男幼兒的姊姊。案38689為60餘歲男性，是龍鳳胎的外公。案39302為60餘歲男性，是案38689的朋友。

雲林消防局延伸，案38687與案38684均為40餘歲男消防員。案38683為案38684未滿10歲的女兒。案39902為40餘歲男義消。消防局目前已啟動分流上班措施，並請與確診者足跡重疊者進行自主健康管理。

一分利餐廳喜宴延伸，案38685為70餘歲男性，雖只拿紅包到餐廳，但因與到過喜宴的親人案33743接觸而染疫。案38686為60餘歲女性，曾接觸喜宴確診者案33381。目前因喜宴而確診者已超過10人。

雲林國中陪病家屬姪女案38682，為10多歲女學生，因與奶奶案37600、姑姑案34694接觸而確診。

外縣市關聯，案39301為20餘歲男性，是嘉義市案38690職場接觸者。案39901為本國籍未滿10歲男性，是台南市案35934的外甥。案39903為20餘歲男性，是高雄市案37902的朋友。