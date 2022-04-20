越南諸多旅行社表示，月底30日南方解放假日，以及51國際勞動節長假期間，旅遊需求快速增加，包括泰國、杜拜等國家因物美價廉早就搶購一空。同時，越南國內的需求也已達6到7成之多。

越南西貢旅遊(Saigontourist)20日統計，越南出遊人數在月底數日長假期間，自己就可接到2.5萬到3萬張單。而在比較小的旅行業者，即將到來的4天假期，也有至少300到600民眾參加活動。

同時，越南旅遊（Vietravel）也說，這段時間已有4000位遊客報名，已占滿額約6成。另外，2022年旅遊態勢勝過2021年，同時到柬埔寨、泰國、新加坡甚至杜拜的海外旅遊選擇性更多，且都是呈現增加走勢。

越南胡志明推出不同的旅遊規劃，甚至出現搭直升機遊覽市區的服務。目前旅遊服務價格，也根據不同路線上漲約10%到20%，主要是機票以及食宿價格大漲。

越南政府統計，在2022年4月10日兩天的雄王祭祖節期間，觀光旅遊景點累計接待當地遊客約300萬人。其中，住宿者大概有160萬超過半數。