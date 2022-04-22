團員說明旅遊行程中都配戴口罩，縣府環保局已完成公共場所的清消工作。 (澎湖縣政府提供)

澎湖當地民眾呼籲政府能恢復機場與港口快篩，讓病毒能阻絕在境外才能確保大家的安全。 (澎湖縣政府提供)

澎湖又一名旅遊團員成員確診!17日從松山機場搭機來澎湖的桃園團，19日傳出有團員確診之後，20、21日2天都有人PCR驗出陽性，整團染疫數已達6人，造成安置在興仁集中檢疫所隔離的15人極大恐慌，由於該團首位染疫女團員在來澎湖之前已有發病就醫紀錄，讓澎湖民眾呼籲是否該恢復機場、港口的快篩機制，保護澎湖的安全。

根據澎湖縣政府公布疫調資料顯示，此波4月17日開始的疫情中，第5例20餘歲遊客在16日來澎湖旅遊前，即曾出現呼吸道症狀就醫治療，17日搭乘華信航空AE-363班機上午7時45分自松山前往澎湖，18日知道4月14日曾與桃園之用餐友人確診，自行購買快篩試劑檢測陽性，隨即通報衛生局安排採檢PCR確認陽性，CT值14.3，已注射兩劑疫苗，目前收治部澎專責病房。

經查第6、8、9、10、13例為第5例公司旅遊團友人，經疫調發現該旅遊團足跡，皆為知名的澎湖旅遊或網紅打卡名店，包括港口土魠魚羹小吃部、7-11新澎湖門市、中油馬公加油站、隘門沙灘、岩田丼屋、Peter’s Bistro酒吧、全家鑫科店，他們17、18日於春上村墅B＆B三多館民宿住宿，團員說明旅遊行程中都配戴口罩，縣府環保局已完成上述地點的清消工作。

目前確診的6人集中收治在衛福部澎湖醫院與三總澎湖醫院，都屬於輕症，其他15人則安置在興仁集中檢疫所隔離，澎湖縣有13人確診，141人匡列，83人居家隔離、58人自主健康管理，由於下周一就是2022年澎湖海上國際花火節的開幕式，預計每天將湧進上萬人次進來澎湖旅遊，澎湖當地民眾呼籲政府能恢復機場與港口快篩，讓病毒能阻絕在境外才能確保大家的安全。