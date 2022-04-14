宜蘭縣今天（14日）新增15人確診，其中羅東晶園會館喜宴有9人確診，有2人分別是宜蘭縣警察局成功派出所、大洲派出所巡佐，累計該傳播鏈達15人確診，另外，宜蘭縣消防局一名內勤人員確診，與喜宴傳播鏈無關。
宜蘭縣警察局長林新晃表示，參加4月9日退休同仁嫁女婚宴者有7人，有1位局員、1位小隊長、3位巡佐，還有2名員警，確診者是2名巡佐，在同一辦公廳舍上班的75人均為居家隔離。
林新晃表示，成功、大洲派出所已連夜清消並暫時停止運作，但派出所門口設有臨時值班台，由鄰近派出所警力協助，警察局也會請同仁避免應酬，各項宣導活動等改採視訊等方式舉行避免群聚。
消防局長徐松奕表示，確診的特種分隊同仁是12日感到不舒服，昨前往篩檢，今中午獲悉同仁確診，特種分隊25人已到醫院PCR篩檢，消防局有53人快篩，均為陰性，特種分隊勤務暫由頭城、礁溪分隊支援，等到PCR結果出爐均為陰性後再恢復勤務。徐松奕強調，目前消防局是1人確診，縣內救災救護勤務不會受到影響，該同仁是內勤人員，並未與民眾接觸。
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